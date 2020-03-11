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Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

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Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа. Об этом сообщает издание New York Post.

Мужчина заболел коронавирусом и отказался от госпитализации. Утром в понедельник, 9 марта, он скончался в своей квартире. Власти отказались увозить труп, сославшись на протокол безопасности, согласно которому запрещено приближаться к погибшим от коронавируса. Мэр города подчеркнул, что если бы заболевший не отказывался от госпитализации, такого бы не произошло.

Жена покойного оказалась на несколько дней заперта на карантин в квартире вместе с умершим мужем. Она звала на помощь с балкона. Ее родственники отчаялись помочь ей.

«Никто не может приблизиться, чтобы помочь ей или поддержать ее. Мы надеемся, что ситуация быстро разрешится. Мы думаем о том, что она пережила», — сказал сосед, чье имя неизвестно.

В результате вспышки коронавируса в Италии погибли более 630 человек, около 10 тысяч были заражены. Все 60 миллионов населения были изолированы на карантин.

По последним данным, по всему миру заражены более 119,5 тысячи человек. Более 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились.

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане запертая женщина выбралась из окна восьмого этажа и спустилась по зданию без страховки, чтобы сбежать из карантина. В левой руке беглянка держала упаковку лапши быстрого приготовления.

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