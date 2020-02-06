Врач десять дней боролся с коронавирусом и умер от переутомления

Врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца, вызванной переутомлением. Об этом сообщает издание The Mirror.

28-летний Сун Инцзе работал в местной клинике в провинции Хунань, которая граничит с эпицентром распространения коронавируса — провинцией Хубэй. В задачи Инцзе входила проверка самочувствия людей, проезжавших по дороге. Врач круглыми сутками занимался этим с 25 января.

Утром в понедельник, 3 февраля, Инцзе вернулся в общежитие и умер. Его 29-летняя сестра находится в Ухане, который уже две недели закрыт на карантин. Она винит себя за то, что не покинула Ухань перед закрытием города и не поддержала брата в трудное время.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине. Пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV и договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошку оставят на балконе, но, вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре.

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