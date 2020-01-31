Способная задушить бедрами сотрудница больницы взялась за коронавирус

Китайская культуристка Юань Хэжун, прославившаяся фотографиями в Instagram, рассказала об участии в борьбе с эпидемией смертельного коронавируса. Об этом пишет сайт Kotaku.

Фото опубликовано @yuanherong1229

«Я врач и должна быть на передовой, — написала Юань Хэжун в одном из последних постов в Instagram. — Делаю все возможное, чтобы помочь справиться с эпидемией». В другом посте сотрудница больницы в провинции Шаньдун поясняет, что заражение новым коронавирусом 2019-nCoV подозревают у 15 238 пациентов, 171 человек уже выздоровел.

Юань Хэжун участвует в состязаниях бодибилдеров и имеет популярность среди китайских пользователей интернета. Поклонников поражают ее накачанный пресс, мускулистые руки и ноги; в комментариях высказывалось предположение, что она способна задушить бедрами. Женщина часто публикует в соцсетях фотографии с соревнований, но подчеркивает, что спорт для нее — лишь хобби. «Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу», — писала она в одном из постов.

Фото опубликовано @yuanherong1229

В 2019 году сообщалось, что Юань Хэжун впечатлили пользователей Instagram фотографиями, на которых она готовится примерить свадебное платье. В комментариях ее сравнивали с персонажем игры Street Fighter Чунь Ли, которого она косплеила.

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