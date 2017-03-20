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Поклонница фитнеса рассказала о пользе спорта в 70-летнем возрасте

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Жительница американского штата Флорида рассказала о том, что фитнес помогает ей оставаться здоровой и активной в 70 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Пегги Гильберт (Peggy Hilbert) начала посещать тренировки в 50 лет. С 2001 года женщина принимала участие в различных соревнованиях по бодибилдингу, занимая призовые места во многих из них. После смерти своего супруга в 2014 году пенсионерка продолжила жить полной жизнью и не бросила спорт. Теперь она придерживается здоровой диеты и занимается персональным тренингом.

По словам Гильберт, она дружит с людьми, которые в среднем на 15 или 20 лет моложе ее. «Взрослея, важно оставаться подтянутой и здоровой, что помогает поддерживать свою независимость и счастье в старости. Меня всегда считают моложе моих лет», — сказала американка. Она отметила, что узнав ее возраст, люди очень удивляются.

В феврале стало известно, что жительница китайской провинции Чжэцзян прославилась в сети после того, как информация о занятиях 94-летней женщины кунг-фу появилась в интернете.

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