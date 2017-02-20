94-летняя поклонница кунг-фу из Китая прославилась в сети

Жительница китайской провинции Чжэцзян прославилась в сети после того, как информация о занятиях 94-летней женщины кунг-фу появилась в интернете. Об этом пишет в понедельник, 20 февраля, Daily Mail.

Чжан Хэсянь (Zhang Hexian) увлеклась этим боевым искусством в четыре года и, повзрослев, начала тренировать других в городе Нинбо. Сейчас пенсионерка ежедневно занимается спортом, а в качестве оружия использует деревянную палку. Она практикует вместе со своим сыном, а также учит правнучку.

Хэсянь находится в хорошей физической форме и отличается крепким здоровьем. Отмечается, что среди местных жителей ее называют «женщиной-рыцарем». Она рассказала China.org.cn, что в молодости, проходя мимо избивающего жену незнакомца, остановила его ударом в грудь.

В январе сообщалось, что австралийка Эдна Шеферд (Edna Shepherd), которой 94 года, прославилась в местной прессе благодаря своей любви к фитнесу. Прабабушка посещает 10 различных классов в неделю, среди которых аквааэробика, тай-чи, зумба.