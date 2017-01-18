94-летняя австралийка прославилась ежедневными походами в фитнес-клуб

Австралийка Эдна Шеферд (Edna Shepherd), которой 94 года, прославилась в местной прессе благодаря своей любви к фитнесу. Об этом пишет Daily Mail.

Прабабушка посещает 10 различных классов в неделю, среди которых аквааэробика, тай-чи, зумба. При этом Шеферд разрешает себе лишь один свободный от фитнес-тренировок день в неделю — по четвергам она ходит на занятия по бальным танцам.

Мэр города Хьюм Сити, в котором живет Шеферд, вручил ей награду как ролевой модели, вдохновляющей других жителей на активный и здоровый образ жизни.

«Я всегда в движении, не люблю сидеть на месте», — призналась пенсионерка. Шеферд рассказала, что и в молодости была спортивной женщиной, работала учительницей танцев.

«Люблю обнимать мужчин — о, я плохая девочка», — пошутила Шеферд.

Еще одним фактором, который привлек Эдну в фитнес-клуб, стала возможность общения с единомышленниками. Она также уточнила, что не считает возраст помехой для спорта и не собирается бросать занятия.