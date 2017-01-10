98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы

Жительница Нью-Йорка рассказала о том, как ей удается поддерживать физическую форму в возрасте 98 лет, пишет Daily Mail. Издание назвало женщину самым пожилым в мире инструктором по йоге.

Уроженка Индии Тао Порчон-Линч (Tao Porchon-Lynch), проживающая в США, занимается йогой с восьми лет, собственные занятия она проводит уже более 75 лет. Она начинает свои тренировки в пять часов утра. По ее словам, главное верить, что нет ничего невозможного и настраивать себя на позитивный лад. «Радость жизни живет в вас самих», — сказала она.

Порчон-Линч путешествует по всему миру вместе с доктором Терри Кеннеди (Terri Kennedy). Во время поездок женщины проводят занятия йоги и вдохновляют людей на тренировки. Также пенсионерка занимается бальными танцами. В юном возрасте женщина принимала участие в модельных съемках и снималась в кино.

В декабре 2016 года стало известно, что жительница Греции стала самой пожилой суррогатной матерью в мире, выносив ребенка для своей дочери, которая не могла забеременеть. Анастассия Онтоу (Anastassia Ontou) в возрасте 67 лет произвела на свет собственную внучку путем кесарева сечения.