Самой возрастной в мире суррогатной матерью стала 67-летняя гречанка

Жительница Греции стала самой пожилой суррогатной матерью в мире, выносив ребенка для своей дочери, которая не могла забеременеть. Об этом пишет Daily Mail.

Анастассия Онтоу (Anastassia Ontou) в возрасте 67 лет произвела на свет собственную внучку путем кесарева сечения. Девочка родилась на шесть недель раньше срока, она весила 1,2 килограмма.

Онтоу предложила дочери помощь после семи неудавшихся попыток зачать ребенка, вследствие чего врачи диагностировали бесплодие. 43-летняя Константина призналась, что вначале, услышав предложение матери, решила, что та сошла с ума.

Врач Константинос Пантос (Constantinos Pantos), который вел беременность, назвал свою пациентку героиней.

«Я в большей степени чувствую себя бабушкой, чем мамой», — рассказала Анастассия.

До Онтоу самой возрастной суррогатной матерью, согласно Книге рекордов Гиннесса, являлась Мария дель Кармен Бусада Лара (Maria del Carmen Bousada Lara). Ей было 66 лет и 358 дней на момент родов. Испанка решила стать мамой, поскольку решила, что обладает генами долгожительства и сможет не только вырастить детей, но и увидеть внуков. Женщина родила близнецов в декабре 2006 года. Она умерла от рака в 2009 году.

