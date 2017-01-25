Жительница Новой Зеландии посвятила 15 лет фитнесу после развода с мужем

Жительница Новой Зеландии посвятила себя здоровому образу жизни и спорту после того, как рассталась с мужем. Об этом пишет в среду, 25 января, Daily Mail.

По информации издания, выйдя замуж, Белинда Бенн (Belinda Benn) посвящала все свое время семье и работе. Из-за неправильного питания и чрезмерного потребления сахара у женщины, которая перестала следить за собой, появился лишний вес. После развода с супругом, 37-летняя Бенн поняла, что ей необходимо изменить свой внешний вид.

Благодаря диете, отказу от алкоголя и регулярным занятиям фитнесом Бенн удалось привести себя в форму. Теперь 52-летняя женщина работает персональным тренером, фитнес-моделью и ведет активный образ жизни.

Ранее в январе сообщалось, что австралийка Эдна Шеферд (Edna Shepherd), которой 94 года, прославилась в местной прессе благодаря своей любви к фитнесу. Она посещает 10 различных классов в неделю, среди которых аквааэробика, тай-чи, зумба.