Похудевшая в два раза датчанка стала моделью

Жительница датского города Орхус, которая скинула половину своего веса, занялась модельным бизнесом. Об этом пишет Daily Mail.

Матильда Броберг (Mathilde Broberg) весила 120 килограмм. Девушка регулярно позволяла себе калорийную пищу и различные сладости в больших количествах. Она решила похудеть после того, как начала испытывать неудобства при общении с людьми, стесняться общества незнакомцев и друзей. Броберг перешла на правильное питание, в рамках которого позволяла себе 3,5 тысячи калорий в сутки и занималась в спортзале. В течение четырех лет датчанке удалось сбросить 63 килограмма.

Теперь 21-летняя Броберг работает тренером по фитнесу, а также снимается для рекламы, модных и спортивных журналов. «Если бы три года назад, кто-то сказал бы мне, что я стану тренером и манекенщицей, я бы просто посмеялась над этим», — сказала она.

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