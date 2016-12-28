Подвергавшаяся издевательствам из-за лишнего веса британка стала моделью

Жительница британского города Ковентри, на которой издевались из-за лишнего веса во время учебы в школе, стала принимать участие в модельных съемках. Об этом пишет The Daily Mirror.

Отмечается, что Сабина Пэл (Sabrina Pal) с восьми лет страдала от издевательств со стороны сверстников. Британка начала набирать вес после развода родителей и находила утешение в еде. Отец предложил ей занятия спортом и в 15 лет девушка выбрала секцию тайского бокса. Благодаря регулярным тренировкам Пол удалось сбросить лишние килограммы и обрести уверенность в себе.

Теперь 21-летняя британка продолжает посещать тренировки, участвовать в соревнованиях, на которых уже выиграла несколько медалей и кубков. Пэл удалось похудеть на шесть размеров и завести новых друзей. Девушка стала принимать участие в модных фотосессиях и показах.

В ноябре стало известно, что пуэрториканка, над которой издевались из-за ее густых бровей, подписала контракт с американским модельным агентством Next Model Management.