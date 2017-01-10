Похудевшая на 250 килограммов американка зарегистрировалась на Tinder

Жительница США Катрина Райфорд (Catrina Raiford) зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств после того, как похудела с 434 до 177 килограммов, и стала ходить на свидания. Об этом сообщает Daily Mirror.

40-летняя Райфорд, недавно перебравшаяся из Флориды в Техас, пока не нашла избранника и общается сразу с несколькими пользователями Tinder. Женщина рассказала, что некоторые мужчины узнали ее благодаря публикациям в СМИ и просят написать, как ей удалось так сильно похудеть.

Катрина отметила, что и до того, как сбросила вес, она пользовалась сайтами знакомств. Однако тогда американка размещала в профиле не свои фото, а изображения стройных женщин. Сейчас же, по словам Райфорд, она перестала стесняться и использует для аватарки свой настоящий снимок.

Теперь Райфорд ходит в спортзал и дает советы по похудению другим людям. На ее Instagram-аккаунт подписаны более 11 тысяч юзеров.

О том, что похудевшая Райфорд перестала быть самой тяжелой женщиной в мире, признанной Книгой рекордов Гиннесса, стало известно в октябре 2016 года.

Американка решила избавиться от лишнего веса после того, как врачи были вынуждены попросить снести часть ее дома: у Райфорд были проблемы с дыханием, и в здание нужно было поместить необходимое оборудование. Райфорд села на строгую диету из постного мяса, фруктов, овощей и стала заниматься физическими упражнениями. Процесс похудения занял 12 лет.

В детстве Катрина подверглась сексуальному насилию, вскоре после этого она начала переедать. В 14 лет Райфорд уже весила 203 килограмма. В 21 год жительница Флориды оказалась нетрудоспособной и была прикована к постели.

