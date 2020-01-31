Больной китаец намеренно кашлял на медиков после поездки к очагу коронавируса

Житель китайского города Сяогань, провинция Хубэй, намеренно кашлял на медиков, у которых не оказалось нужного ему лекарства. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина жаловался на плохое самочувствие после возвращения из поездки в соседний Ухань — очаг вспышки смертельного коронавируса 2019-nCoV. Его температура поднялась до 39 градусов и не спадала в течение четырех дней. Он обращался в центральную больницу Сяоганя, а когда рекомендованное лечение не помогло, пришел в другую больницу для повторного осмотра.

Попытавшись получить лекарство по рецепту, больной узнал, что оно закончилось. После этого он спустил закрывающую лицо марлевую маску и принялся кашлять на медиков, которые тут же отскочили в сторону. После этого их рабочие места пришлось дезинфицировать.

Сотрудники полиции разыскали мужчину, он согласился сотрудничать с властями. В больнице утверждают, что пациент страдает от обыкновенной простуды.

По последним данным, всего от коронавируса 2019-nCoV погибли 213 человек, заражено почти десять тысяч. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!