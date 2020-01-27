Собака спасла женщину от китайского коронавируса

Жительница Тайваня утверждает, что собака спасла ее от китайского коронавируса 2019-nCov. Об этом сообщает издание Daily Mail.

13 января женщина собиралась купить билеты в китайский город Ухань, когда ее пес по кличке Кими разгрыз ее паспорт. Позже она узнала, что в Ухане произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Из-за риска распространения вируса власти закрыли город на карантин, а вскоре ввели те же меры еще в нескольких населенных пунктах. По данным на понедельник, 27 января, из-за коронавируса 2019-nCov в Китае погибли 80 человек.

«Мой малыш защищает меня, — рассказала она на своей странице в Facebook. — После того как пес уничтожил мой паспорт, вирус дошел до тех мест, куда я собиралась полететь. Я так рада, что моя поездка сорвалась».

Как удалось выяснить китайским эпидемиологам, источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань. В конце января в СМИ появились фотографии этого места. С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок.

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