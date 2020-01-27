Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 80

Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

«Интерфакс» со ссылкой на государственный комитет КНР по делам здравоохранения уточняет, что число заразившихся за сутки увеличилось на 769, всего в стране подтверждены 2794 диагноза, под подозрением находятся еще более 3,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 57 погибших и 2 тысячах инфицированных.

В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. В связи с риском распространения инфекции власти закрыли населенный пункт на въезд и выезд, затем такие же меры ввели в более чем 20 провинциях и муниципалитетах Китая. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек.

Как удалось выяснить китайским эпидемиологам, источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!