Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 80

Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
«Интерфакс» со ссылкой на государственный комитет КНР по делам здравоохранения уточняет, что число заразившихся за сутки увеличилось на 769, всего в стране подтверждены 2794 диагноза, под подозрением находятся еще более 3,8 тысячи человек.
Ранее сообщалось о 57 погибших и 2 тысячах инфицированных.
В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. В связи с риском распространения инфекции власти закрыли населенный пункт на въезд и выезд, затем такие же меры ввели в более чем 20 провинциях и муниципалитетах Китая. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек.
Как удалось выяснить китайским эпидемиологам, источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.