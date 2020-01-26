Количество заболевших коронавирусом в США выросло

В США подтвержден пятый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

Диагноз был подтвержден у пациента в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Известно, что ранее он вернулся из китайского Уханя, где этот вирус появился впервые. До этого сообщалось о заболевших в штатах Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 57, более двух тысяч человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.

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