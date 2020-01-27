США признались в невозможности эвакуировать своих граждан из Китая

Возможности американских властей эвакуировать своих граждан из Уханя в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV ограничены. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США, передает ТАСС.

В ведомстве признались, что приоритет будет отдан тем, кто подвержен большему риску заразиться вирусом. Рейс с дипломатами из генконсульства США в Ухане вылетит в Сан-Франциско 28 января. Помимо персонала диппредставительства, Госдеп готов вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. Правительство Китая сообщило о готовности помочь США в эвакуации своих сотрудников.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что вместе с коллегами вылетел в Пекин в связи со вспышкой нового вируса. Они намерены «понять развитие событий», а также укрепить партнерство с Китаем для дальнейшей борьбы с инфекцией.

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Число жертв нового китайского вируса увеличилось до 57, более двух тысяч человек инфицированы. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. В связи с риском распространения инфекции власти закрыли населенный пункт на въезд и выезд, затем такие же меры ввели в более чем 20 провинциях и муниципалитетах Китая.

Как удалось выяснить китайским эпидемиологам, источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань.

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