Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В Пекине он встретится с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения. «Мои коллеги из ВОЗ и я хотим понять дальнейшее развитие событий», — написал глава ВОЗ, указав на необходимость укрепить партнерство с Китаем для защиты от коронавируса.

Ранее китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Власти страны предупредили, что темпы роста эпидемии ускорятся, поскольку за последние дни способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. В то же время правительство КНР заявило, что до сих пор нет четкого представления об опасности, которую могут нести мутации вируса.

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По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 57 человек, более двух тысяч человек инфицированы. Сейчас в 22 провинциях и муниципалитетах страны введен наивысший уровень опасности в связи с угрозой здоровью людей. Также власти отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

Случаи заболевания также зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии и еще ряде государств. Согласно заявлениям властей, в России пока не было зарегистрировано случаев заболевания, однако они фиксируются в граничащих с российской территорией регионах Китая.

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