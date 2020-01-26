Мир
 
Последние новости
Дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом
В США советский «Крокодил» назвали высокоэффективным оружием
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Чаплина
Появились фото с места крушения вертолета с Коби Брайантом
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
Крушение вертолета с Коби Брайантом попало на видео
Названы причины экстренной посадки самолета в Иране
Раскрыто содержание записки бросившего сыновей в Шереметьево россиянина
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Новости партнеров

Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В Пекине он встретится с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения. «Мои коллеги из ВОЗ и я хотим понять дальнейшее развитие событий», — написал глава ВОЗ, указав на необходимость укрепить партнерство с Китаем для защиты от коронавируса.

Ранее китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Власти страны предупредили, что темпы роста эпидемии ускорятся, поскольку за последние дни способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. В то же время правительство КНР заявило, что до сих пор нет четкого представления об опасности, которую могут нести мутации вируса.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 57 человек, более двух тысяч человек инфицированы. Сейчас в 22 провинциях и муниципалитетах страны введен наивысший уровень опасности в связи с угрозой здоровью людей. Также власти отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

Случаи заболевания также зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии и еще ряде государств. Согласно заявлениям властей, в России пока не было зарегистрировано случаев заболевания, однако они фиксируются в граничащих с российской территорией регионах Китая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В аэропорту Краснодара госпитализировали заболевшего пассажира из Китая
Установлен источник китайского коронавируса
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса
Другие материалы рубрики
Мир10:2324 января

«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»

Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
21:5526 января

По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар

19:4526 января

В Польше заявили об исходящей от России угрозе

17:2026 января

Установлен источник китайского коронавируса

Мир17:0921 января
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01

Китайская зараза

В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
16:2526 января

Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

16:1326 января

Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео

15:4826 января

Осужденная за гашиш израильтянка попросила Путина о помиловании

Мир00:0117 января
Кабус бен Саид Аль Саид

Арабский чудотворец

Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
15:0826 января

Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей

13:2326 января

Трамп порассуждал о сроках противостояния Украины и России

12:4426 января

Японца заподозрили в шпионаже в пользу России

Россия
Появились подробности смерти студентки в Москве
Всеволод ЧаплинУмер протоиерей Чаплин
Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову
Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
«При Петре торговали спиртным совсем как в 1990-е»
 
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Владислав СурковПомощник Путина Сурков подал в отставку
Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине
В РПЦ прокомментировали смерть Чаплина
Все материалы
Мир
Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
В Польше заявили об исходящей от России угрозе
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Установлен источник китайского коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Раскрыта личность одного из снятых с рейса «Белавиа» в Мюнхен пассажиров
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине объяснили новогодний звонок Зеленского Путину
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке
Все материалы
Экономика
Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Белоруссия получила норвежскую нефть
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
«Мы жили как в могиле»
Россиянин держал в подвале рабынь. Своих невольников он травил ядом и казнил на электрическом стуле
В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
В Москве расстреляли автомобиль с людьми
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Избиение бородатого мужчины закончилось стрельбой из автомата и попало на видео
Все материалы
Наука и техника
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Стала известна причина отмены первого в 2020 году российского пуска
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Ученые предположили заразность рака
Все материалы
Спорт
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
«Сегодня мы выстояли»
Сборная России выиграла все золото чемпионата Европы. Такого не было 14 лет
Укусивший соперника во время боя украинский боксер прокомментировал поступок
Охота на волков
Триумф «Ливерпуля» и крах «Манчестер Юнайтед» — главные события тура АПЛ
Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Устроивший аварию и скрывшийся с места ДТП российский хоккеист нашел работу
Все материалы
Культура
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
«Ему понадобилось два тела, чтобы это провернуть»
Как Стивен Хокинг нашел способ обмануть неизлечимую болезнь
В Польше ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе
«Как мать может так злиться на ребенка?»
Родительское выгорание и саспенс в духе Хичкока: что будет, если написать книгу про своих детей
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Все материалы
Интернет и СМИ
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Водонаева пообещала быть умнее после слов о рожающем быдле
Мастера на все руки
 
Виктория Боня улетела в Перу и исчезла
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Все материалы
Ценности
Внешний вид Боярского без шляпы озадачил россиян
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Кристина Агилера сфотографировалась в плаще на голое тело
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Неумелый косметолог изуродовала губы клиентки
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Все материалы
Путешествия
Названы причины экстренной посадки самолета в Иране
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Загоревшийся в полете самолет экстренно сел в Иране
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Туристка спаслась из ловушки в горах благодаря Tinder
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Названы главные жалобы российских туристов в Турции
Все материалы
Из жизни
Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Школьник прошел десять километров ради уроков
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть
Все материалы
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Белорусский ответ «Хаммеру»
Видео: гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini
Самый практичный Lamborghini в истории построили в одном экземпляре
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
В России продают редкую дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В Мутном Материке установили памятную табличку
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Во французском городе построят «почти остров»
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы