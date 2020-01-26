В аэропорту Краснодара госпитализировали заболевшего пассажира из Китая

В аэропорту Краснодара обнаружили пассажира с высокой температурой, прибывшего из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в краевом Минздраве.

Врачи скорой помощи, облаченные в костюмы биозащиты, увезли в больницу мужчину и его супругу. Ему предварительно поставлен диагноз ОРВИ. Анализы пациента направлены в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для исследования на наличие короновируса.

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Состояние госпитализированного, помещенного в изолированный бокс, оценивается как тяжелое.

Ранее 26 января в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом. На пути и платформу не пускали даже персонал.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 57, более двух тысяч человек человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.

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