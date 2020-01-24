Похоронные бюро открыли охоту на ученого с подозрением на коронавирус

Профессор китайского происхождения Сянву Гуо, проживающий в Мексике, пожаловался на навязчивые предложения местных похоронных бюро, которые начали поступать после того, как у него заподозрили коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает радиостанция NotiGAPE.

Сянву Гуо стал первым человеком на территории Мексики, у которого заподозрили коронавирус. После обнаружения симптомов профессор изолировался в своем доме, поддерживая контакт исключительно с врачами. Позже результаты анализов опровергли подозрения на инфекцию.

Однако после того, как имя Сянву Гуо раскрыли в СМИ, похоронные бюро открыли на ученого охоту и начали навязчиво предлагать ему свои услуги. «Не знаю, как у них оказался адрес моей электронной почты и телефон, но они меня очень раздражают», — рассказал профессор.

Отмечается, что семья ученого проживает в китайском Ухане, где вирус впервые обнаружили. По словам профессора, он очень переживает за родных, так как они не могут покинуть город из-за карантина.

Ранее в Китае вылечили первого больного коронавирусом. Выяснилось, что источником вируса стали змеи и летучие мыши, а его быстрое распространение связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу, чтобы ограничить распространение болезни. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.