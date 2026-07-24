Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и получил за это новые пошлины

Страны-члены Евросоюза (ЕС) разозлили президента США Дональда Трампа штрафами в отношении американских компаний и получили за это новые пошлины. О разозливших «папочку» европейских вассалах высказался спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Вассалы ЕС рассердили своего "папочку" и получат таможенные рестрикции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего "папочку" за дополнительные пошлины», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что ЕС заплатит «очень высокую цену» за решение оштрафовать американскую компанию Google на 890 миллионов евро.