Отец семейства ошибочно диагностировал у себя коронавирус и покончил с собой

Житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус, изолировался от семьи и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание Daily Mail.

50-летний фермер Бала Кришна (Bala Krishna) постоянно смотрел на мобильном телефоне видео о распространении заболевания. Несколько дней подряд он чувствовал симптомы простуды и ошибочно диагностировал у себя коронавирус. В среду, 5 февраля, он ездил в больницу в городе Тирупати, и врачи нашли у него вирусную лихорадку. Медики уверяли Кришну, что это не коронавирус: в Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш.

Отец семейства не верил доводам врачей. В воскресенье, 9 февраля, он вернулся в родную деревню и предупредил всех членов семьи, чтобы они держались от него подальше. Когда они пытались подойти к нему, он бросал в них камни. Во вторник, 11 февраля, он запер семью в доме, отправился на местное кладбище и покончил с собой возле могилы матери.

Жена Кришны Лакшми Деви (Lakshmi Devi) позвала на помощь соседей, но когда ее мужа нашли, было слишком поздно.

Сын погибшего Бала Мурали (Bala Murali) сказал, что звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай. «Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив», — подчеркнул сирота.

Ранее сообщалось, что врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца, вызванной переутомлением. Он работал в местной клинике в провинции Хунань, которая граничит с очагом распространения коронавируса — провинцией Хубэй.

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