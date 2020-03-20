Свадебная церемония привела к массовому заражению коронавирусом

По меньшей мере 31 человек заразился коронавирусом на свадьбе в австралийском городе Сидней. Об этом сообщает издание Daily Star.
На свадьбе Скотта Мэггса (Scott Maggs) и Эммы Меткалф (Emma Metcalf) в отеле Tumbling Waters Retreat 6 марта присутствовали 140 гостей. После этого молодожены отправились на медовый месяц на Мальдивы.
Через две недели после торжества стало известно, что 31 человек из числа гостей заражены коронавирусом. Мэггс и Меткалф пришли в ужас. «Мы были абсолютно убиты этой новостью. Мы, действительно, хотели, чтобы наши друзья были в безопасности и чувствовали себя хорошо. Это был лучший день в нашей жизни, и мы хотели, чтобы его запомнили по правильным причинам. Это был бы идеальный уикэнд, если бы не коронавирус», — сказал Мэггс.
Одна из гостей, беременная третьим ребенком женщина по фамилии Хауэч (Hawach), рассказала о произошедшем подписчикам в своем Instagram. «У моего годовалого ребенка симптомы коронавируса, ему очень плохо. У моей маленькой дочери была высокая температура. У меня была слабость, одышка и учащенное сердцебиение. Я боюсь мысли о том, что могла заразить кого-то еще. Я связалась со всеми, с кем общалась в последнее время, но, пожалуйста, если вы общались со мной, начиная с 6 марта, или с кем-либо, у кого диагностировали коронавирус, или если вы чувствуете симптомы заболевания, самоизолируйтесь!»
Все остальные гости и задействованный на свадьбе персонал самоизолировались.
Ранее сообщалось, что одна из старейших жительниц Великобритании отметила свой юбилей в пабе вопреки рекомендациям властей избегать людных мест и в разгар пандемии коронавируса находиться дома. Юбилярша подчеркнула, что за долгие годы жизни ей пришлось многое повидать, и риск заражения коронавирусом ее не пугает.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения