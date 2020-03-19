Зараженный коронавирусом рассказал о болезни

Британец, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, рассказал о том, как протекает болезнь. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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39-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом первого типа, заметил первые симптомы четвертого марта. У него болела голова, появились сильные боли в легких, затем ему стало трудно дышать. После неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.

Медики решили, что у него грипп, выдали ему ингалятор и Тамифлю, после чего отправили домой. «Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать, — рассказывает мужчина. — Сегодня очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон».

После второго визита в больницу у него нашли коронавирус SARS-CoV-2. Британец утверждает, что в его случае болезнь совсем не похожа на грипп. Он отмечает сильную боль в легких, которая напомнила ему неприятные ощущения от вдыхания холодного воздуха. По его словам, при использовании ингалятора боль усиливается.

Пока болезнь протекает легко, британец и его семья находятся на домашнем карантине. Ему приходится постоянно следить за уровнем насыщения крови кислородом. По его словам, в случае снижения этого показателя может потребоваться госпитализация, кислородная терапия и даже интубация.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,8 тысячи человек, выявлено более 218 тысячи случаев заражения, из них 84,1 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

17 марта медсестра из американского штата Колорадо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о своих впечатлениях от болезни. По ее словам, ее мучили мышечные боли, слабость и тошнота.

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