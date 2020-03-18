Муж-изменщик заразился коронавирусом во время отпуска с любовницей в Италии

Житель Англии заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей отпуска в Италии, в то время как его жена думала, что он уехал в командировку в пределах страны. Об этом сообщает издание Daily Star.
Пациент в возрасте около 39 лет, чье имя не разглашается, сказал своей жене, что поехал в командировку в пределах Великобритании. На самом деле он проводил время с другой женщиной в Италии, сильнее всего среди других европейских стран пострадавшей от вспышки коронавируса. По возвращении муж-изменщик признался врачам, что был в Италии и мог заразиться.
Богатый и высокопоставленный мужчина действительно оказался заражен коронавирусом. Он отказался называть врачам имя любовницы, несмотря на то, что она тоже могла быть заражена смертельным вирусом.
Жена пациента считает, что он мог заразиться коронавирусом во время командировки от кого-то в Великобритании. Она последовала рекомендации властей и самоизолировалась в их доме на севере Англии.
«Случай этого пациента был бы смешным, если бы все не было так серьезно. Он думал, что у него есть идеальное алиби, но не учел ситуацию с коронавирусом. Мужчина рад, что успел прилететь домой до закрытия авиасообщения — это потребовало бы дополнительных объяснений. Он в панике, но больше — по поводу того, что его измена раскроется, чем из-за состояния здоровья», — сообщил источник местных СМИ.
Смертность от коронавируса в Италии за последние 24 часа возросла до 16 процентов, от болезни умерли больше 2,5 тысячи. В этой стране зафиксировано более 31,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.
Ранее сообщалось, что в Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. В городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод, вспышка разводов может быть связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения