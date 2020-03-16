Коронавирус вынудил проституток потребовать секса в медицинских масках

Легальные публичные дома в США продолжили работу, несмотря на эпидемию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание TMZ.

Журналист обзвонил несколько крупных борделей, расположенных в окрестностях Лас-Вегаса, и выяснил, какие меры были приняты для борьбы с инфекцией. В одном из публичных домов потребовали, чтобы клиенты надевали медицинские маски и не снимали их даже во время секса. В другом заведении перешли к измерению температуры у всех клиентов.

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В следующем публичном доме, куда он обратился, в баре поставили большую бутылку с антисептиком для рук, а дверные ручки и прочие поверхности стали регулярно протирать дезинфицирующими салфетками. Еще в одном борделе журналиста TMZ заверили, что проституток отпускают домой при малейших признаках простуды.

Невада остается единственным американским штатом, где легализована проституция. В начале 2018 года там насчитывался 21 легальный бордель. Для обслуживания знаменитостей и политиков некоторые из них были оборудованы секретными входами и вертолетными площадками.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 6705 человек, выявлено 174 786 случаев заражения, из них 77 657 закончились выздоровлением пациента. Вирус передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.