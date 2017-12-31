Журналист прожил пять лет в борделях и рассказал секреты их обитателей

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Фотограф Марк Макэндрюс пять лет пробыл в разных публичных домах в американском штате Невада и многое узнал о жизни проституток. Об этом пишет издание Mirror.

В Неваде проституция разрешена, а потому журналист мог действовать легально. Всего он посетил 33 публичных дома. В них он жил от недели до нескольких месяцев. По словам Макэндрюса, ему всякий раз приходилось втираться в доверие к проституткам, чтобы узнать их образ жизни.

Как оказалось, проститутки ведут себя как обычные люди и не особо жалуются на жизнь. «Я рассчитывал увидеть что-то более удручающее», — поделился впечатлениями Макэндрюс. По его словам, ему удалось со многими подружиться.

Фотограф рассказал и о «ценнике» в американских борделях. Массаж стоит около 400 долларов, а вот за оргию с элементами БДСМ придется выложить пять тысяч. Правда, в комментариях к статье некоторые читатели написали, что не отдали бы сфотографированным проституткам и 50 долларов.

29 декабря стало известно, что компания Sex Island предложила своим клиентам отправиться в новогодний тур на Карибские острова в компании 60 проституток. По заверению фирмы, клиенты не будут ограничиваться в употреблении алкоголя и наркотиков.

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