Сексолог раскрыла отношение россиян к интимной близости

Сексолог Миллер: Интерес россиян к сексу падает

Интерес россиян к сексу падает. Об этом заявила сексолог Александра Миллер. Отношение россиян к интимной близости специалист раскрыла в беседе с «Ридусом».

«Если мы говорим о взрослом поколении — это связано со стрессовым фактором из-за ситуации, которая происходит в мире, и той нагрузкой, которая ложится на мужчин. Естественно, это оказывает не самое благоприятное воздействие на психику, что, соответственно, прямо влияет на либидо», — пояснила сексолог.

Поколение Z, в свою очередь, отметила Миллер, занимается сексом более осознанно и стремится вначале создать какую-то базу для отношений.

Кроме того, по словам специалиста, жители мегаполисов находятся в большем стрессе, что сказывается на их сексуальной жизни. «Поэтому маленькие городки и деревни здесь в более выигрышном положении — стрессовый фактор у них все-таки ниже», — заключила эксперт.

Ранее сексолог Моник Монтейро заявила, что проблемы в сексуальной жизни могут возникнуть из-за финансового стресса. По ее словам, проблемы с деньгами вызывают сильную тревогу, что сказывается на влечении.