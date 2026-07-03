Парам указали на неочевидную причину проблем в сексуальной жизни

Сексолог Моник Монтейро заявила, что проблемы в сексуальной жизни могут возникнуть из-за финансового стресса. На эту неочевидную причину она указала парам в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Монтейро, ни один человек не захочет заниматься сексом, когда у него имеются те или иные проблемы. Финансовый стресс переживается особенно остро, если кормильцем семьи является только один из партнеров. В результате у обоих партнеров происходит постепенное снижение либидо, предупредила специалистка.

«Часто дело не в отсутствии желания, а в чрезмерной озабоченности проблемами, из-за которой секс перестает быть приоритетом», — пояснила она. Чтобы вернуть либидо, Монтейро посоветовала открыто обсудить возникшие проблемы. Она также порекомендовала внести временные корректировки в ведение домашнего хозяйства, планы и мечты, чтобы восстановить финансовое благополучие.

Ранее сексолог Аннабель Найт рассказала о неочевидном плюсе отказа от секса. По ее мнению, временный целибат поможет восстановить связь со своим телом и его границами.