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Забота о себе
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05:00, 16 июня 2026Забота о себе

Раскрыт неочевидный плюс отказа от секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Психолог и сексолог Аннабель Найт раскрыла неочевидный плюс целибата. О преимуществах отказа от секса она рассказала в беседе с изданием Metro.

По словам Найт, временное воздержание иногда помогает восстановить связь со своим телом и его границами, а также понять, чего человек на самом деле хочет от близости. «Для многих это становится временем новых открытий — сосредоточения внимания на заботе о себе, уверенности в себе и удовольствиях в других формах, от самостоятельных исследований до эмоциональной связи с другим», — объяснила она.

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Найт добавила, что назвать точный срок полезного воздержания невозможно, так как длительность такого целибата у каждого человека будет индивидуальной.

Ранее 23-летний девственник, начавший встречаться с опытной девушкой, рассказал о мешающем ему заняться сексом страхе. Молодой человек отметил, что через две недели у него запланировано свидание с девушкой в отеле, но он не сомневается, что слишком быстро достигнет оргазма.

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