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Из жизни
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16:00, 6 июля 2026Из жизни

Дикий слон 14 лет преследовал семью, нашел ее и расправился с женщиной и ребенком

В Непале слон расправился с женщиной и ее четырехлетним сыном
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: lozicshresthaphotography / Shutterstock / Fotodom

В Непале дикий слон ночью ворвался в жилой дом и расправился с женщиной с ребенком. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.

Нападение произошло в ночь на 5 июля в районе Джагатпур. Агрессивный слон по кличке Дхурбе проломил стены хижины, в которой жили девять человек, и напал на 25-летнюю Ашику Боте и ее четырехлетнего сына. Ни женщину, ни мальчика спасти не удалось. Чтобы отогнать слона, хозяева подожгли солому, но огонь тут же перекинулся на остатки хижины.

Ночью слышим, как что-то бьется о стену. Выхожу на улицу, вижу — слон. Глиняные стены рухнули мгновенно. Моя невестка выбежала с внуком на руках, но слон бросился им наперерез

Шаничара Ботехозяин хижины, свекор Ашики Боте
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Дхурбе преследовал семью Боте много лет. В декабре 2012 года слон затоптал отца и мать Шаничара Боте на рынке в районе Мади. Чтобы скрыться от Дхурбе, мужчина специально перебрался в Джагатпур. «Мы верили, что будем в безопасности за большими реками, — говорит Шаничара. — Но тот же слон снова нас нашел, разорил дом и забрал невестку с внуком. Нам больше некуда бежать».

Считается, что на счету Дхурбе не менее 25 жертв. Власти пытались застрелить его в 2012 году, но раненый слон скрылся в джунглях, выжил и позже объявился снова.

Ранее сообщалось, что в Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Он потерял равновесие, упал на женщину и раздавил ее.

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