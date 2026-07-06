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15:59, 6 июля 2026Авто

Еще один немецкий автогигант приготовился к массовым сокращениям

Bild: Руководство Porsche рассматривает возможность увольнения еще 4 тысяч работников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Руководство немецкого автогиганта — Porsche — рассматривает возможность увольнения 4 тысяч сотрудников в ближайшие несколько лет. О планах еще одного концерна начать масштабную оптимизацию на фоне кризиса сообщает газета Bild.

Изначально совет директоров компании планировал уволить более 3,9 тысячи работников к 2029 году. На фоне роста издержек руководство концерна рассматривает вариант дополнительной волны сокращений. В общей сложности в ближайшие годы штат могут покинуть порядка 8 тысяч сотрудников.

Под удар, отмечается в материале, особенно рискуют попасть менеджеры и сотрудники административных отделов. Численность персонала инженерно-исследовательского центра Porsche в коммуне Вайсах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) может сократиться на 30 процентов. Окончательный пакет антикризисных мер в компании подготовят к концу июля, уточнил представитель концерна.

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С финансовыми проблемами из-за удорожания энергоносителей, компонентов, металлов и химических элементов столкнулся не только Porsche, но также Mercedes-Benz и Volkswagen. Немецкие автогиганты стали проигрывать конкуренцию китайским производителям электрокаров, что привело к сокращению продаж на ключевых рынках сбыта. На этом фоне в VW начали подготовку к закрытию четырех заводов в Германии, а руководство Mercedes запланировало урезание премий большинству сотрудников, что в итоге привело к многотысячным акциям протеста работников.

Для решения проблем в немецком автопроме, подчеркнул глава производственного совета Bosch Франк Зелль, потребуется создание рабочей группы с участием чиновников, а также представителей профсоюзов и крупного бизнеса. Без скорой выработки антикризисного плана, предупредил он, исправить негативную ситуацию в отрасли будет крайне сложно.

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