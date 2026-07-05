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17:28, 5 июля 2026Экономика

Глава производственного совета Bosch признал проблемы в немецком автопроме

Глава производственного совета Bosch Франк Зелль призвал к спасению немецкого автопрома
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Глава производственного совета Bosch Франк Зелль признал проблемы в немецком автопроме, призвав к созданию рабочей группы для спасения отрасли. Об этом пишет деловая газета «Взгляд».

«Мы не можем продолжать в том же духе. Нам нужна рабочая группа, которая не разойдется до тех пор, пока не выработает решения, гарантирующие будущее отрасли в Германии», — обозначил Зелль.

По его словам, в состав рабочей группы для преодоления острого кризиса в отрасли должны войти представители немецкого правительства, профсоюзов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Bosch пришла к выводу, что не сможет в 2026 году добиться семипроцентной рентабельности, и приготовилась к непростым временам. По словам генерального директора Bosch Стефана Хартунга, в 2026 году в автомобильной промышленности борьба будет идти за каждый цент.

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