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Самая высокооплачиваемая секс-работница рассказала о своей профессии

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Элис Литтл

Жительница американского города Карсон-Сити, штат Невада, рассказала о работе в публичном доме. Ее слова приводит интернет-издание HuffPost.

27-летняя Элис Литтл (Alice Little) призналась, что долго искала интересную профессию, которая позволила бы взаимодействовать с людьми. В 2016 году женщина решила поработать пару месяцев в борделе Moonlite Bunny Ranch. Карьера секс-работницы ее так увлекла, что она осталась там и по сей день.

Уроженка Ирландии утверждает, что помогает людям справиться с проблемами, например, спасти интимные отношения в браке. Ее «терапевтические сексуальные услуги» пользуются большим спросом и стоят от двух тысяч долларов (129,2 тысячи рублей). «Я люблю работать с парами, потому что между ними уже есть химия. Я стараюсь решить их уравнение и помочь заполнить пробелы», — говорит Литтл.

По ее словам, каждая проститутка из Moonlite Bunny Ranch работает на себя и может диктовать свои условия и расценки. Публичный дом взимает со своих работниц половину их заработка. Литтл рассказала, что у легальных борделей штата Невада есть свой жаргон. «Клиенты могут прийти, посмотреть всех девушек и заказать "вечеринку"», — объяснила она, добавив, что под словом «вечеринка» подразумеваются сеансы БДСМ, секс втроем или когда заказчик — пара.

Ирландка называет себя сапиосексуалкой — человеком, который считает развитый интеллект наиболее сексуально привлекательной чертой. «Я хорошо образована и воспитана. Я не считаю себя жертвой обстоятельств, — заявила она. — У меня был выбор, и я стала легальной секс-работницей».

Литтл утверждает, что зарабатывает больше, чем любой секс-работник американских борделей. По ее словам, элитные проститутки из публичных домов получают от 400 тысяч (25,8 миллиона рублей) до 700 тысяч долларов (45,2 миллиона рублей) в год. «Я зарабатываю практически вдвое больше», — призналась Литтл.

Женщина вспоминает, как стала свидетельницей развода родителей. Тогда она не понимала, что стало причиной разлада в семейных отношениях. «Я повзрослела и осознала, что основной причиной их развода стало отсутствия интима и романтики», — пояснила она.

Литтл отметила, что люди часто неправильно представляют себе работу секс-работницы. По ее словам, многие думают, что она лежит на полу в сексуальном и откровенном нижнем белье, трясет телом и посылает в камеру воздушные поцелуи. «Я профессионал. Я провожу научные исследования на тему секса, — отметила ирландка. — Я отвечаю на электронные письма, делаю обзоры секс-игрушек, даю интервью».

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