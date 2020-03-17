Зараженная коронавирусом рассказала о болезни

Медсестра из американского штата Колорадо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как протекает болезнь. Об этом сообщает KDVR.

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Лиза Мерк (Lisa Merck) заразилась во время отпуска на Гавайях. «В последний день перед возвращением я стала немного хлюпать носом», — вспоминает она. В самолете у нее стала ныть левая сторона тела. «Когда мы приехали домой, у меня болели мышцы, болели кости и особенно суставы», — рассказывает женщина. Она предположила, что это грипп, и сдала анализы, однако ее догадка не подтвердилась.

Самочувствие Мерк продолжало ухудшаться. В конце февраля ее стало тошнить, а в первых числах марта повысилась температура. После этого она обратилась в Центр по контролю и профилактике заболеваний и местный департамент здравоохранения, однако ее отказались проверять на коронавирус SARS-CoV-2, поскольку она не ездила за границу, не контактировала с зараженными людьми и не удовлетворяла критериям, при которых делают этот тест.

Через несколько дней у Мерк началась сильная одышка, она ощущала постоянную усталость. Вечером 8 марта она попросила мужа отвезти ее в больницу. По ее словам, ей становилось нехорошо, как только она поднималась на ноги. Женщина боялась, что упадет в обморок. В больнице у нее обнаружили вирусную пневмонию. 11 марта анализы подтвердили, что она заражена новой коронавирусной инфекцией.

У Мерк легкое течение болезни, при котором госпитализация не нужна, поэтому ее отправили домой. Женщину по-прежнему мучают мышечные боли, за время болезни она похудела на 2,3 килограмма. Ее и ее мужа обязали поддерживать самоизоляцию, не выходить на улицу и не встречаться с другими людьми, пока анализы не покажут, что она здорова.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли более семи тысяч человек, выявлено более 185 тысяч случаев заражения. Вирус передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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