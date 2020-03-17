Наблюдавшая смерти зараженных коронавирусом врач рассказала о ночных кошмарах

Врач из больницы для зараженных коронавирусом в итальянском городе Кремона рассказала о том, что ей снятся ночные кошмары. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Channel 4.

«Я прихожу домой на несколько часов ночью и просто падаю на диван. Я толком не сплю, потому что каждый час просыпаюсь от ночных кошмаров», — сказала доктор, ежедневно наблюдающая смерти пациентов от коронавирусной инфекции.

Она утверждает, что в их больнице пока никто не выздоровел, и это очень пугает и демотивирует медицинский персонал. «Когда мы видим, как они умирают, мы сами умираем внутри», — призналась врач.

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Ее муж и дочь пытаются поговорить с ней, но она даже их не слышит от усталости. «Они спрашивают меня, слушаю ли я их, но я не могу. Это ужасно», — сказала она.

В больнице в Кремоне от коронавирусной инфекции скончались 107 пациентов.

Сейчас Италия на втором месте в мире по распространению COVID-19. В стране зафиксировано 28 тысяч случаев заболевания, более 2150 человек погибли. В мире коронавирусом заразились более 183 тысяч человек, более семи тысяч — с летальным исходом. Случаи заражения подтвердили 162 страны.

В России, по данным на 16 марта, зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что американская журналистка и колумнистка Huffington Post Кристин Мид (Christine Meade), находящаяся на восьмом месяце беременности, рассказала в колонке для издания о том, как страшно вынашивать ребенка во время пандемии коронавируса, и что она делает, чтобы обезопасить себя и плод. По словам беременной писательницы, из-за неясности всей ситуации и малоизученности нового вируса она живет по принципу «поживем — увидим».

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