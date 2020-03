В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, который пожелал сохранить анонимность.

Всего в испытаниях исследовательского центра the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле примут участие 45 добровольцев. Финансирование проекта предоставляет The National Institutes of Health в Сиэтле.

Потенциальную вакцину смогут признать действенной только через год или 18 месяцев.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на быстрой разработке вакцины, которую фармацевтические компании и производители стремятся найти. Трамп уже выделил больше восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины.

По последним данным, в США коронавирусом нового типа заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9 пациентов вылечились.

1 марта в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение.

