Автор книги «Иди туда, где страшно» не поехал на Украину из-за страха

Автор книги «Иди туда, где страшно» Лоулесс перенес поездку в Киев из-за страха

Британский бизнес-тренер и мотивационный оратор Джим Лоулесс перенес свой визит на Украину, который был анонсирован в июне. Об этом пишет Telegram-канал Insider.

Публикация о том, что Лоулесс отказался от посещения Киева, появилась в аккаунте крупного украинского издательства в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), но позже была удалена. В качестве причины решения организаторов названа неспокойная обстановка и опасения за безопасность писателя.

Встреча с автором бестселлера «Иди туда, где страшно» должна была состояться 25 июля. Организаторы мероприятия обещали посетителям интенсивную проработку «всех аспектов трансформации личности» на протяжении 14 часов.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил с секретным визитом Одессу.