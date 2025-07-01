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21:14, 1 июля 2025Мир

Стало известно о тайном визите главы МИД Германии в Одессу

DPA: Глава МИД ФРГ Вадефуль отправился в Одессу с секретным визитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил с секретным визитом Одессу. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По его данным, Вадефуль отправился в Одессу из Киева во вторник, 1 июля, в сопровождении небольшой делегации, в которую входил глава МИД Украины Андрей Сибига. Во время визита он заявил, что намерен добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Киеву систем для защиты от ракет и дронов.

Как отмечается в статье, поездка держалась в секрете, пока немецкий министр не покинул Украину.

Ранее стало известно о визите Вадефуля в Киев. Он пообещал «твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла и дальше успешно обороняться — современной противовоздушной обороной и другим вооружением, гуманитарной и экономической помощью».

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