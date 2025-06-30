Глава МИД Германии посетил Киев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приехал в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает T-online.
«Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — сказал глава МИД ФРГ в ходе визита.
Вадефуль пообещал «твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла и дальше успешно обороняться — современной противовоздушной обороной и другим вооружением, гуманитарной и экономической помощью».
Поездка в украинскую столицу стала первым официальным визитом министра после вступления в должность. О планах Вадефуля заранее не сообщалось из соображений безопасности.
Ожидается, что глава МИД ФРГ проведет переговоры на высоком уровне между представителями бизнеса и украинскими лицами, принимающими решения.