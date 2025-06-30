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08:25, 30 июня 2025Мир

Глава МИД Германии посетил Киев

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль приехал в Киев с визитом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приехал в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает T-online.

«Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — сказал глава МИД ФРГ в ходе визита.

Вадефуль пообещал «твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла и дальше успешно обороняться — современной противовоздушной обороной и другим вооружением, гуманитарной и экономической помощью».

Поездка в украинскую столицу стала первым официальным визитом министра после вступления в должность. О планах Вадефуля заранее не сообщалось из соображений безопасности.

Ожидается, что глава МИД ФРГ проведет переговоры на высоком уровне между представителями бизнеса и украинскими лицами, принимающими решения.

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