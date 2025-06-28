Президент Польши прибыл в Киев с прощальным визитом

Президент Польши Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл в Киев с прощальным визитом. Об этом сообщает канцелярия главы республики.

«Президент Польши Анджей Дуда отправился с прощальным визитом в Киев», — говорится в сообщении. Отмечается, что в украинской столице польский лидер планирует провести встречу с президентом республики Владимиром Зеленским.

Как видно на опубликованных канцелярией кадрах, в Киеве президента Польши встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее на выборах президента Польши победил кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он вступит в должность 6 августа.

