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15:27, 21 июля 2026Ценности

Стилист Рогов разочаровался в стиле Ирины Шейк

Стилист Рогов разочаровался в образе супермодели Ирины Шейк на Каннском фестивале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ROGOV LIVE / YouTube

Стилист Александр Рогов и популярная блогерша Ксения Дукалис обсудили стиль российской супермодели Ирины Шейк на красной дорожке прошедшего Каннского фестиваля. Новый выпуск «Обзор луков звезд» опубликован на его Youtube-канале.

Известно, что манекенщица выбрала для выхода в свет светлое атласное платье люксового бренда The Row, босоножки и колье с массивным голубым камнем. Однако модный эксперт и его собеседница оказались разочарованы образом знаменитости. «А что с Иркой случилось, не знаешь? Я за единственное могу похвалить — то, что платье не мятое. Что за туфли вот эти? Лучше бы она в пиджаке на голое тело пришла и в туфлях красивых. Мимо-мимо. Я прямо так расстроился, увидев это!» — заявил Рогов.

В то же время Дукалис заметила, что Шейк могли заставить надеть такое платье. «Изумруд красивый. Ира сама по себе прекрасна. Надо понять. Может быть, ее мороженое Magnum привезли и сказали, что нужно быть в кремовых цветах. Надо раскопать, в чем была причина. Особенно после Met Gala, где она в ремнях и часах… Ну не может быть, что тебе настолько пофиг!» — предположила она.

В июне Рогов назвал наряд американской певицы Бейонсе для Met Gala колхозным.

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