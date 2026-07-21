Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет совместной жизни

Капитан «Спартака» Роман Зобнин развелся с женой после 14 лет совместной жизни

Жена капитана «Спартака» Романа Зобнина Рамина объявила о разводе с футболистом. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина опубликовала видео с подписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься чем хочешь». В комментариях она подтвердила расставание с футболистом.

Пара была вместе с 2012 года. У супругов двое детей — Роберт и Регина.

32-летний Зобнин выступает в составе «Спартака» с 2016 года. Полузащитник вместе с командой становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.

В июне Алина Буре сообщила о разводе с призером Олимпийских игр в составе сборной России Павлом Буре после 17 лет совместной жизни. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).