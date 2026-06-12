Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:45, 12 июня 2026Спорт

Жена Буре раскрыла подробности о разводе с хоккеистом после 17 лет брака

Жена хоккеиста Буре Алина заявила, что 12 июня был оформлен развод
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alinabure

Алина Буре, жена призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре раскрыла подробности о разводе после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алина заявила, что 12 июня их официально развели. Она подчеркнула, что Буре вправе проводить время со своими детьми, так как она не ставила никаких ограничений. «Если бы Павел хотел сохранить свою семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях», — заявила экс-супруга хоккеиста.

Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл численность группировки войск в зоне СВО

    Рубио выразил надежду по поводу отношений Москвы и Вашингтона

    Россиянка утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики

    Жена Буре раскрыла подробности о разводе с хоккеистом после 17 лет брака

    Путин увеличил штатную численность ВС России

    11-летний мальчик нашел останки древнего морского ящера

    Путин пообещал наращивание ударов по Украине

    Путин дал совет врагам России

    Оценены шансы Роналду заплакать во время чемпионата мира 2026 года

    Загрязнявшие природный ручей трубы с участка Ларисы Долиной решили ликвидировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok