Стало известно о разводе Буре с женой после 17 лет брака

Экс-хоккеист Павел Буре разводится с женой Алиной после 17 лет

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре разводится с женой Алиной после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Предварительное слушание по его иску дважды переносилось — с 26 декабря и 23 января — и теперь назначено на 18 февраля 2026 года.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 г.р.), дочь Палину (2015 г.р.) и Анастасию (2018 г.р.).