49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому

Daily Mail: Запах изо рта у британки Догруйол был симптомом диабетического кетоацидоза

49-летняя жительница Великобритании Элис Догруйол не придала значения странному симптому — резкому запаху изо рта — и едва не впала в кому, так как он был симптомом диабетического кетоацидоза — опасного для жизни осложнения сахарного диабета первого типа, развивающегося из-за выраженного дефицита инсулина в крови. Историю женщины опубликовало издание Daily Mail.

По словам Догруйол, она не замечала, что у нее плохо пахнет изо рта, пока в начале 2020 года на ее зловонное дыхание не пожаловался ее бойфред. «Мой парень сказал, что у меня изо рта пахнет жидкостью для снятия лака, что было очень странно», — призналась она.

Британка начала тщательнее чистить зубы, пить много воды и повсюду носила с собой освежители дыхания, но ничего не помогало ей решить проблему. После того как к неприятному запаху изо рта добавились такие симптомы, как стремительная потеря веса и рецидивирующие грибковые инфекции, она решила обратиться к врачу.

В больнице выяснилось, что запах ацетона изо рта был первым проявлением диабетического кетоацидоза. Врачи сообщили Догруйол, что без лечения она бы впала в кому и могла умереть. После начала инсулинотерапии в 2021 году неприятный запах изо рта Догруйол исчез.

Ранее терапевт Анна Михайлова заявила, что стойкий неприятный запах изо рта нередко является сигналом о проблемах со здоровьем. Так, по ее словам, «гнилой» запах в сочетании с болью в горле, насморком, гнойными пробками на миндалинах характерен для хронического тонзиллита и других инфекций.