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15:12, 19 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали причины запаха изо рта

Терапевт Михайлова: Неприятный запах изо рта — сигнал о проблемах со здоровьем
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juta / Shutterstock / Fotodom

Стойкий неприятный запах изо рта нередко является сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом «Царьграду» рассказала врач‑терапевт Анна Михайлова.

Так, «гнилой» запах в сочетании с болью в горле, насморком, гнойными пробками на миндалинах, густой слизью по задней стенке глотки характерен для хронического тонзиллита, синусита, гайморита, затяжных бронхитов и других ЛОР‑инфекций.

В то же время сладкий или ацетоновый запах изо рта сигнализирует о возможных нарушениях углеводного обмена и может быть признаком декомпенсированного сахарного диабета.

«Если на таком фоне есть жажда, частое мочеиспускание, похудение, слабость, это повод немедленно вызывать скорую или как минимум срочно сдать анализ крови на глюкозу и обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.

Запах «тухлой рыбы» Михайлова связала с патологией почек и тяжелой почечной недостаточностью. Он может сопровождаться отеками, повышением артериального давления, изменениями цвета и объема мочи, слабостью. А запах «тухлый яиц», сероводородный или металлический нередко указывает на заболевания ЖКТ.

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Особое внимание следует обратить на ситуацию, когда запах изо рта меняется внезапно, становится резко зловонным, а также сопровождаются кашлем, одышкой, человек может по непонятной причине худеет или потеет ночью.

«Срочно к врачу нужно идти, если неприятный запах изо рта держится больше двух недель, несмотря на тщательную гигиену. Если он сопровождается болью в горле, температурой, отеками, сильной слабостью, резкой потерей веса, изменением цвета кожи или склер, нарушением мочеиспускания», — сказано в материале.

Самое опасное в данной ситуации не сам запах, а то, что за ним скрывается, поэтому маскировать проблему жвачкой — худшая стратегия.

Ранее врач-стоматолог-хирург Денис Моисеев в беседе с «Лентой.ру» назвал продукты, которые защищают от кариеса и плохого запаха изо рта.

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