Партия Орбана заявила о решении Мадьяра уничтожить «Фидес»

Партия экс-премьера Венгрии Орбана заявила о решении Мадьяра уничтожить «Фидес»

Венгерская оппозиционная партия «Фидес», которую возглавляет экс-премьер республики Виктор Орбан, заявила, что правящая партия премьер-министра страны Петера Мадьяра «Тиса» пытается уничтожить оппозицию юридическими методами. Сообщение об этом опубликовано в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

По данным партии, следователи прокуратуры без предупреждения прибыли в центр, обеспечивающий серверы «Фидес», с намерением изъять все средства связи и базы данных. В «Фидес» назвали происходящее «насильственным произволом».

«План "Тисы" уничтожить "Фидес" и вместе с ней противодействие. Произвол политическими средствами провалился. Поэтому сейчас делается попытка уничтожить "Фидес" юридически», — говорится в заявлении оппозиционной партии в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее депутаты венгерского парламента от основных оппозиционных партий демонстративно отказались присутствовать на выступлении спикера Агнеш Форстхоффер, временно исполняющей обязанности президента страны. Таким образом они выразили протест против отстранения от должности главы государства Тамаша Шуйока по инициативе правительства Петера Мадьяра.