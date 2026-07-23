Бывший глава МИД предрек Украине непростые времена

Экс-глава МИД Кулеба: Украину ждут непростые времена

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек непростые времена для республики. Его слова передает «Страна.ua».

«Начинается тотальная война. Это большая беда. (...) Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — рассказал Кулеба.

По его словам, у России и Украины якобы достаточно ракет и беспилотников, чтобы методично «выбивать экономику друг друга».

Ранее губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что украинцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. По его словам, будущая зима может стать худшей для страны.