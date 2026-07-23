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12:37, 23 июля 2026Бывший СССР

Бывший глава МИД предрек Украине непростые времена

Экс-глава МИД Кулеба: Украину ждут непростые времена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек непростые времена для республики. Его слова передает «Страна.ua».

«Начинается тотальная война. Это большая беда. (...) Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — рассказал Кулеба.

По его словам, у России и Украины якобы достаточно ракет и беспилотников, чтобы методично «выбивать экономику друг друга».

Ранее губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что украинцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. По его словам, будущая зима может стать худшей для страны.

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