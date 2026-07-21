Россиян предупредили о вреде чистки зубов сразу после фруктов

Стоматолог Дзгоева: Чистка зубов сразу после фруктов вызывает повышенную чувствительность

Многие люди считают, что чистка зубов сразу после поедания сладких фруктов позволит защитить эмаль от кариеса, однако на самом деле это способствует повышению чувствительности. О причинах в беседе с RT рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Илона Дзгоева.

По ее словам, в большинстве фруктов содержатся органические кислоты, которые временно делают верхний слой эмали мягким и уязвимым. В нормальных условиях слюна нейтрализует этот эффект в течение часа, однако при немедленной чистке зубов человек буквально стирает часть эмали.

«Разово это незаметно, но при повторении изо дня в день эмаль истончается, появляются микротрещины, а зубы начинают остро реагировать на холодное, горячее и сладкое. Особенно агрессивны: лимоны, апельсины, грейпфруты, киви, ананас, гранат, зеленые яблоки, а также клубника, клюква, смородина и малина», — заметила врач.

Вместо чистки эксперт посоветовала после фруктов прополоскать рот водой. По ее словам, это смоет оставшиеся кислоты. Также Дзгоева порекомендовала пожевать жвачку, которая простимулирует слюноотделение, что позволит быстрее восстановить баланс.

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