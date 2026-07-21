Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:22, 21 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о вреде чистки зубов сразу после фруктов

Стоматолог Дзгоева: Чистка зубов сразу после фруктов вызывает повышенную чувствительность
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: WOSUNAN / Shutterstock / Fotodom

Многие люди считают, что чистка зубов сразу после поедания сладких фруктов позволит защитить эмаль от кариеса, однако на самом деле это способствует повышению чувствительности. О причинах в беседе с RT рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Илона Дзгоева.

По ее словам, в большинстве фруктов содержатся органические кислоты, которые временно делают верхний слой эмали мягким и уязвимым. В нормальных условиях слюна нейтрализует этот эффект в течение часа, однако при немедленной чистке зубов человек буквально стирает часть эмали.

«Разово это незаметно, но при повторении изо дня в день эмаль истончается, появляются микротрещины, а зубы начинают остро реагировать на холодное, горячее и сладкое. Особенно агрессивны: лимоны, апельсины, грейпфруты, киви, ананас, гранат, зеленые яблоки, а также клубника, клюква, смородина и малина», — заметила врач.

Вместо чистки эксперт посоветовала после фруктов прополоскать рот водой. По ее словам, это смоет оставшиеся кислоты. Также Дзгоева порекомендовала пожевать жвачку, которая простимулирует слюноотделение, что позволит быстрее восстановить баланс.

Ранее стоматолог рассказал о нетипичном симптоме инфаркта. В некоторых случаях на приближение приступа указывает зубная боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россиянку засудили после домогательств в отношении нее в транспорте
    В Кремле прокомментировали ситуацию с российским маркетплейсом после атаки ВСУ
    Экипаж «Союза МС-28» вернется на Землю 26 июля
    49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому
    Академик рассказал о скрытой опасности вейпов
    Стилист Рогов разочаровался в стиле Ирины Шейк
    Алиев заявил о новом уровне отношений со страной НАТО
    Хвост пассажирского самолета задел ВПП, оставил след из искр и попал на видео
    Россиян предупредили о вреде чистки зубов сразу после фруктов
    Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет совместной жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok